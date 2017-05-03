قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الإثنين، إن القانون هو ولى الأمر وليس الحاكم أو الرئيس، لافتا إلى أن الشرع لم يحدد سن زواج الفتاة، وبالتالى فإن القانون حدد السن 18 سنة، وهنا نتبع القانون.

استشهد الجندي، خلال حلقة برنامح “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الإثنين، بقوله تعالى: “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ”، مشدّدًا على أن العوام يفهمون أن ولي الأمر هو الرئيس أو الحاكم، وهذا غير صحيح، ولي الأمر هو القانون»، مؤكدًا أنه لا تضاد بين الشرع والقانون، وأوضح أنه لا يجوز التحريض على مخالفة ولي الأمر.