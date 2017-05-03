عودة حركة قطارات سوهاج بعد توقفها ساعةالأربعاء، 3 مايو 2017 08:47 ص
توقفت حركة القطارات بمحطة سكك حديد سوهاج بسبب عطل في جرار قطار، لمدة ساعة، وعادت الحركة لطبيعتها بعد أن أصلح المسئولون العطل .
كان اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من الخدمة الأمنية بمحطة سكة حديد سوهاج بتعطل القطار رقم 163 مميز “أسوان – الإسكندرية” عقب وصوله إلى المحطة، بسبب عطل كهربائي بالجرار، و قام مسئولو هيئة السكة الحديد بإصلاح العطل واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعة.
وتسبب العطل في تأخر قطارات أرقام 160 مميز “القاهرة – أسوان” لمدة 20 دقيقة، و186 مميز “القاهرة – سوهاج” لمدة 20 دقيقة، و2007 VIB “أسوان – القاهرة” لمدة 25 دقيقة، و977 أسباني “الأقصر – القاهرة” لمدة 20 دقيقة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1646 إداري القسم لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
الملا : ضغط الجدول الزمني لمشروع تطوير قطاع البترول
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم /الثلاثاء/، اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للوقوف على تطورات العمل بالمشروع ...Tue, 02 May 2017 11:55:36 GMT
-
مقتل 10 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى جنوب اليمنTue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ...Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT