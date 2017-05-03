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عودة حركة قطارات سوهاج بعد توقفها ساعة
محطة قطار

عودة حركة قطارات سوهاج بعد توقفها ساعة

الأربعاء، 3 مايو 2017 08:47 ص

توقفت حركة القطارات بمحطة سكك حديد سوهاج بسبب عطل في جرار قطار، لمدة ساعة، وعادت الحركة لطبيعتها بعد أن أصلح المسئولون العطل .

كان اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من الخدمة الأمنية بمحطة سكة حديد سوهاج بتعطل القطار رقم 163 مميز “أسوان – الإسكندرية” عقب وصوله إلى المحطة، بسبب عطل كهربائي بالجرار، و قام مسئولو هيئة السكة الحديد بإصلاح العطل واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعة.

وتسبب العطل في تأخر قطارات أرقام 160 مميز “القاهرة – أسوان” لمدة 20 دقيقة، و186 مميز “القاهرة – سوهاج” لمدة 20 دقيقة، و2007 VIB “أسوان – القاهرة” لمدة 25 دقيقة، و977 أسباني “الأقصر – القاهرة” لمدة 20 دقيقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1646 إداري القسم لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.

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