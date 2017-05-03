قالت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء إنه ينبغي لألمانيا والنمسا والدنمرك والنرويج رفع القيود التي تفرضها على الحدود خلال ستة أشهر وذلك بعد ساعات من إعلان السويد أنها تعتزم إنهاء عمليات فحص المسافرين عبر حدودها.

وفي إطار تعامل الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين في عام 2015 سمح التكتل بفرض قيود في منطقة شنجن التي يسمح بالتحرك داخلها دون جوازات سفر وذلك رغم مخاوف بشأن تأثير ذلك على التجارة لكن ديميتريس أفراموبولوس مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد قال إنه ينبغي إنهاء القيود.

وقال المفوض “حان الوقت لاتخاذ الخطوات الملموسة الأخيرة للعودة تدريجيا إلى العمل الطبيعي بمنطقة الشنجن”.

وأضاف أفراموبولوس في كلمة “شنجن واحدة من أكبر إنجازات المشروع الأوروبي. ينبغي أن نفعل كل شيء من أجل ... حمايته”.

وسعى أكثر من مليون شخص إلى اللجوء في شمال أوروبا الغني في عام 2015 معظمهم في ألمانيا فضلا عن أعداد كبيرة أخرى في السويد مما أدى إلى الضغط على القدرات الاستيعابية بهذه البلدان.

وقالت حكومة السويد يوم الثلاثاء إنها ستلغي عمليات فحص بطاقات هوية المسافرين من الدنمرك إلى السويد. غير أن سياسة السويد لم تتضح على الفور نظرا لأنها قالت إنها ستبقي على استخدام كاميرات المراقبة وفحص المركبات بأشعة إكس لدى مرورها عبر الحدود.

وتقول ألمانيا إنها تحتاج إلى القيود برغم انخفاض أعداد المهاجرين القادمين عبر اليونان ومن غرب البلقان وذلك للتصدي لخطر المتشددين الإسلاميين في أوروبا.