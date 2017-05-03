شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة اليوم الأربعاء، إلغاء رحلتى طيران لعدم جدوى تشغيلهما اقتصاديا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليهما بينما تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى مطار سيئون بحضرموت للحصول على تصريح من التحالف العربى.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: تلقت السلطات المختصة إخطارا بإلغاء رحلتى طيران لعدم جدوى تشغيلهما إقتصاديا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليهما حيث تم إعادة الحجز للركاب للسفر على طائرات أخرى وهما رحلة الخطوط السعودية رقم 3165 والمتجهة إلى جدة ورحلة الخطوط الإريترية رقم 361 والمتجهة إلى أسمرة عبر الخرطوم بينما تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم 607 والمتجهة إلى مطار سيئون بحضرموت 3 ساعات للحصول على تصريح عبور أجواء المنطقة من قوات التحالف العربى والتى تشن هجمات على مواقع الحوثيين بالأراضى اليمنية.