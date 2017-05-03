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فرنسا تستجوب 5 أشخاص في إطار مكافحة الإرهاب
الشرطة الفرنسية

فرنسا تستجوب 5 أشخاص في إطار مكافحة الإرهاب

الأربعاء، 3 مايو 2017 08:37 ص
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قال مصدر قضائي إن الشرطة الفرنسية استجوبت أربعة رجال وامرأة أمس الثلاثاء بعد عملية في إطار مكافحة الإرهاب نفذت في بلدة روان الشمالية ومنطقتين أخريين في فرنسا.

وأضاف المصدر أن الشرطة نفذت عملية تفتيش قرب روان وصادرت مسدسين وبندقيتين برغم أن الشرطة قالت إن الأسلحة مملوكة بشكل قانوني.

وقال المصدر إن عملية الشرطة جرت في إطار تحقيق أولي بدأ في باريس في تخطيط محتمل لعمليات إرهابية.

وتعرضت فرنسا لسلسلة هجمات على يد متشددين إسلاميين وقعت في باريس ومناطق أخرى في العامين الماضيين وقتل فيها أكثر من 230 شخصا.

وجرى تشديد إجراءات الأمن في أنحاء البلاد قبيل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من مايو أيار.

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