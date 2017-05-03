خبير سياسي: مصر والإمارات ركائز مبادرة «ترامب» لمكافحة الإرهابالأربعاء، 3 مايو 2017 09:11 ص
أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل نائب رئيس المركز العربي للدراسات، أن العلاقات المصرية الإماراتية “فوق الممتازة” وفقا لتوصيفات العلاقات الدولية، مشيرا إلى أنه منذ إنشاء الإمارات في 1971 وحتى الأن لم تشهد العلاقات “المصرية الإماراتية” أي توتر سوى العام الذي شهد حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح إسماعيل من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية في الأردن، وزيارته لواشنطن والمملكة العربية السعودية مرتبطة بزيارة الرئيس المصري للإمارات، مضيفا أنه هناك توافق تام بين الرؤى المصرية الإماراتية تجاه القضايا الإقليمية.
وتوقع أن تكون ركائز المجموعة العربية لمكافحة الإرهاب التي دعا لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت.
وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر في تزايد مستمر هذه الأيام.
ومن المقرر، أن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات لإجراء عدد من المباحثات مع قيادات الدولة حول تعزيز سبل التعاون ومناقشة أخر المستجدات بالمنطقة.
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