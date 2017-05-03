 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 09:36 صباحاً
روابط سريعة
برلمانى روسى يتوقع الاتفاق بين روسيا وأمريكا لتوحيد الجهود فى سوريا
رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشئون الدفاع والأمن فيكتور أوزيروف

برلمانى روسى يتوقع الاتفاق بين روسيا وأمريكا لتوحيد الجهود فى سوريا

الأربعاء، 3 مايو 2017 08:50 ص
متابعات

وقع رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى “المجلس الأعلى للبرلمان” لشئون الدفاع والأمن فيكتور أوزيروف، توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق حول تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب فى سورية، مشيرا إلى أن نتائج الاتصال الهاتفى بين الرئيسين الروسى والأمريكي، الذى جرى مساء الثلاثاء، تدل على ذلك.

وقال اوزيروف، لوكالة أنباء “سبوتنيك” مساء الثلاثاء : “أنا متأكد من أن هذا الاتصال الهاتفى بين الرئيسين لا يقتصر فقط على بحث مذكرة منع الحوادث الجوية فى سماء سوريا “.

وأعرب البرلمانى الروسى عن اعتقاده بأن الحديث يجرى عن تضافر الجهود من أجل حل المشاكل المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب فى سوريا، واتخاذ إجراءات متضافرة فى هذا الاتجاه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3