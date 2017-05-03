وقع رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى “المجلس الأعلى للبرلمان” لشئون الدفاع والأمن فيكتور أوزيروف، توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق حول تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب فى سورية، مشيرا إلى أن نتائج الاتصال الهاتفى بين الرئيسين الروسى والأمريكي، الذى جرى مساء الثلاثاء، تدل على ذلك.

وقال اوزيروف، لوكالة أنباء “سبوتنيك” مساء الثلاثاء : “أنا متأكد من أن هذا الاتصال الهاتفى بين الرئيسين لا يقتصر فقط على بحث مذكرة منع الحوادث الجوية فى سماء سوريا “.

وأعرب البرلمانى الروسى عن اعتقاده بأن الحديث يجرى عن تضافر الجهود من أجل حل المشاكل المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب فى سوريا، واتخاذ إجراءات متضافرة فى هذا الاتجاه.