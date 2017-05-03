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الأربعاء 3 مايو 2017 07:19 صباحاً
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محاكمة 22 متهماً في تنظيم «أجناد مصر 2».. اليوم
جماعة اجناد مصر

محاكمة 22 متهماً في تنظيم «أجناد مصر 2».. اليوم

الأربعاء، 3 مايو 2017 07:19 ص

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 22 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم أجناد مصر 2”.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضي كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم أجناد مصر”، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم “بلال.إ.ص”، مع 12 آخرين، بالتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

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