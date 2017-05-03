اليوم .. رئيس اتحاد الصناعات المصرية يعقد اجتماعا مع وزير الصناعة البيلاروسيالأربعاء، 3 مايو 2017 07:19 ص
يعقد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية اجتماعا مع وزير الصناعة البيلاروسي والوفد المرافق من الشركات البيلاروسية والذي ييدأ زيارة للقاهرة اليوم تستمر ثلاثة أيام.
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حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
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كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
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رفعت شركة جي بي أوتو “غبور” وكيل العلامة التجارية الصينية شيري سعر طراز “تيجو” بواقع 4900 جنيهًا؛ ليصل إلى 219,9 ألف جنيه مقابل 215 ألف؛ بزيادة تقارب 2,3%. ووفق القائمة ...Tue, 02 May 2017 22:34:40 GMT