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الأربعاء 3 مايو 2017 07:19 صباحاً
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اليوم .. رئيس اتحاد الصناعات المصرية يعقد اجتماعا مع وزير الصناعة البيلاروسي
محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

اليوم .. رئيس اتحاد الصناعات المصرية يعقد اجتماعا مع وزير الصناعة البيلاروسي

الأربعاء، 3 مايو 2017 07:19 ص
أش أ

يعقد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية اجتماعا مع وزير الصناعة البيلاروسي والوفد المرافق من الشركات البيلاروسية والذي ييدأ زيارة للقاهرة اليوم تستمر ثلاثة أيام.

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