يبدأ تقديم طلبات الحجز بأراضى مشروع “بيت الوطن”، ووحدات “مدينتى” و”الرحاب” و”دار مصر”، للمصريين فى الخارج، اعتبار من ظهر اليوم ، من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحجز: “####www.nuca.gov.eg####”.