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الأربعاء 3 مايو 2017 07:19 صباحاً
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اليوم .. بدء طلبات الحجز بأراضى مشروع "بيت الوطن" ووحدات "مدينتى" و"الرحاب"
وحدات سكنية ـ شقق اسكان اجتماعي‎

اليوم .. بدء طلبات الحجز بأراضى مشروع "بيت الوطن" ووحدات "مدينتى" و"الرحاب"

الأربعاء، 3 مايو 2017 07:18 ص
أش أ

يبدأ تقديم طلبات الحجز بأراضى مشروع “بيت الوطن”، ووحدات “مدينتى” و”الرحاب” و”دار مصر”، للمصريين فى الخارج، اعتبار من ظهر اليوم ، من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحجز: “####www.nuca.gov.eg####”.

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