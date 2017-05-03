اليوم .. "القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بالخليج

تبدأ وزارة القوى العاملة وحتى11 مايو الجاري - ماعدا يومي الجمعة والسبت - قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بإحدى دول الخليج برواتب مجزية، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ووسائل الانتقال الداخلية.