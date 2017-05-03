 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 07:16 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. "القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بالخليج
وزارة القوى العاملة والهجرة

اليوم .. "القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بالخليج

الأربعاء، 3 مايو 2017 07:16 ص
أ ش أ

تبدأ وزارة القوى العاملة وحتى11 مايو الجاري - ماعدا يومي الجمعة والسبت - قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بإحدى دول الخليج برواتب مجزية، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ووسائل الانتقال الداخلية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3