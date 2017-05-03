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الخميس.. ندوة عن التوعية بمخاطر الإعلام الموجه
اجندة اخبارية صحافة صحف

الخميس.. ندوة عن التوعية بمخاطر الإعلام الموجه

الأربعاء، 3 مايو 2017 07:14 ص
كتب: عمرو عبدالمنعم

يعقد المجلس الإقليمي للحقوق الإنسان برعاية منتدى عاشقة مصر ندوة جماهرية حاشدة بمحافظة الشرقية وذلك غدا الخميس بعنوان الإعلام الموجه ذلك العدو الخفي.

ويحاضر في الندوة عدد من الخبراء الإعلاميين والصحفيين، أبرزهم محمد امين ود رشا فؤاد من اخبار اليوم، وعثمان شحاته من الأهرام ونشأت عثمان من الجمهورية ومحمد عودة من التحرير، وخالد جزر من جريدة البيان وفتحيه الديب من اليوم السابع وعمرو عبد المنعم من شبكة محيط.

وتعقد الندوة في مؤسسة تمكين بالزقازيق ويقدم الندوة د عبدالرحمن يحيى المتحدث الرسمي باسم  المجلس الإقلمي لحقوق الإنسان .

وجديد بالذكر أن منتديات عاشقة مصر بتعاون مع مجلس حقوق الإنسان الإقليمي سوف يكرم عدد كبير من الإعلاميين علي نشاطهم الوطني وأدائهم المتميز في السنوات الأخيرة.

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