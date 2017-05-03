السيسي في زيارة رسمية إلى الإمارات.. اليومالأربعاء، 3 مايو 2017 07:09 ص
يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة لمدة يومين، لإجراء مباحثات مع قيادات الإمارات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة الرئيس لدولة الإمارات في إطار علاقات الأخوة الوثيقة بين مصر والإمارات بما يساهم في دفع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتأكيدًا لحرص الجانبين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز العمل العربى المشترك وحماية الأمن القومي العربي.
ومن المقرر أن تشهد جلسة المباحثات ترحيب قادة الإمارات بالرئيس السيسي، كما تشهد المباحاثات الإشادة بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مصر ومساندة إرادة شعبها تحت القيادة الحكيمة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كما تشهد المباحاثات سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين لا سيما في ضوء الأزمات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تضافرًا للجهود وتعزيزا للتضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وتناقش المباحاثات أيضاً استعراض آخر التطورات على الساحة الداخلية المصرية وعرض للجهود التي بذلتها الدولة من أجل القضاء على عدد من المشكلات الرئيسية التي كانت تواجهها مصربالإضافة إلى ما تنفذه الدولة من مشروعات تنموية.
كما تتناول التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها وتبحث كذلك التأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة في أقرب وقت ممكن بما يسهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
الملا : ضغط الجدول الزمني لمشروع تطوير قطاع البترول
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم /الثلاثاء/، اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للوقوف على تطورات العمل بالمشروع ...Tue, 02 May 2017 11:55:36 GMT
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
مقتل 10 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى جنوب اليمنTue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
سعر "شيري تيجو" يرتفع مسجلا 220 ألف جنيه
رفعت شركة جي بي أوتو “غبور” وكيل العلامة التجارية الصينية شيري سعر طراز “تيجو” بواقع 4900 جنيهًا؛ ليصل إلى 219,9 ألف جنيه مقابل 215 ألف؛ بزيادة تقارب 2,3%. ووفق القائمة ...Tue, 02 May 2017 22:34:40 GMT