 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 07:19 صباحاً
روابط سريعة
ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء بالسوق المصري

الأربعاء، 3 مايو 2017 05:30 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.83 4.85 شهر واحد
اتش اس بى سى HSBC 4.83 4.87 أسبوع واحد
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 18 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 10 دقائق
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 20 ساعة
البنك العربى 4.81 4.84 6 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 21 ساعة
بنك عودة 4.81 4.84 3 أيام
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
بنك قناة السويس 4.80 4.83 19 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 21 ساعة
كريدى أجريكول 4.79 4.85 13 ساعة
المصرف المتحد 4.79 4.84 3 أسابيع
بنك مصر 4.79 4.81 21 ساعة
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 21 ساعة
بنك القاهرة 4.78 4.83 6 أيام
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 3 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 7 أيام
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 4 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 20 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 20 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 14 ساعة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3