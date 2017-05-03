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الأربعاء 3 مايو 2017 07:16 صباحاً
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ننشر أسعار الذهب اليوم الاربعاء بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الاربعاء بالسوق المصري

الأربعاء، 3 مايو 2017 05:26 ص
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 719 إلى 720
عيار 22 659 إلى 660
عيار 21 629 إلى 630
عيار 18 539 إلى 540
عيار 14 419 إلى 420
عيار 12 359 إلى 360
الاونصة 22,356 إلى 22,392
الجنيه الذهب 5,032 إلى 5,040
الكيلو 718,857 إلى 720,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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