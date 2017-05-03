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محلل سياسي يوضح طبيعة العلاقة بين أمريكا وروسيا
ترامب و بوتين

محلل سياسي يوضح طبيعة العلاقة بين أمريكا وروسيا

الأربعاء، 3 مايو 2017 03:34 ص
كتب - متابعات

تحدث جو معكرون، المحلل السياسي، عن طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، موضحًا أنه في بداية عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان التنسيق سمة العلاقة المتبادلة بين أكبر قوتين في العالم، لكن مع الهجوم الأمريكي على مطار الشعيرات السوري، توترت العلاقات بين الجانبين.

وقال في مداخلة عبر اسكايب من واشنطن، على شاشة “إكسترا نيوز”، إن المرحلة الضبابية في العلاقات بين موسكو وواشنطن في الفترة الخيرة تم تجاوزها، وما ساعد على ذلك ما تفعله تركيا، حيث أن هناك تقاطع مصالح روسي أمريكي لمحاولة حد الدور التركي والتركيز على تنظيم داعش المتطرف في الإقليم.

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