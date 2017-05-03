أكد السفير جمال الشوبكي، السفير الفلسطيني لدى القاهرة، أن تصويت اليونسكو باعتبار القدس مدينة محتلة قرار صائب وانتصار جديد للقضية الفلسطينية، متوجها بالشكر إلى كل من صوت على هذا القرار.

وأضاف في حواره ببرنامج “بتوقيت القاهرة” المذاع على شاشة “on live”، أنه يتعين على اليونسكو تعيين مبعوث دائم بالقدس لمراقبة ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يحمي دخول المستوطنين بالآلاف إلى داخل فلسطين، حيث إن اعتداءات المستوطنين في القدس مستمرة تحت حراسة جيش الاحتلال.