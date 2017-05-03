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الأربعاء 3 مايو 2017 03:33 صباحاً
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سفير فلسطين لدى مصر: اعتداءات المستوطنين في القدس مستمرة
السفير الفلسطيني لدى مصر جمال الشوبكي

سفير فلسطين لدى مصر: اعتداءات المستوطنين في القدس مستمرة

الأربعاء، 3 مايو 2017 03:33 ص
كتب - متابعات

أكد السفير جمال الشوبكي، السفير الفلسطيني لدى القاهرة، أن تصويت اليونسكو باعتبار القدس مدينة محتلة قرار صائب وانتصار جديد للقضية الفلسطينية، متوجها بالشكر إلى كل من صوت على هذا القرار.

وأضاف في حواره ببرنامج “بتوقيت القاهرة” المذاع على شاشة “on live”، أنه يتعين على اليونسكو تعيين مبعوث دائم بالقدس لمراقبة ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يحمي دخول المستوطنين بالآلاف إلى داخل فلسطين، حيث إن اعتداءات المستوطنين في القدس مستمرة تحت حراسة جيش الاحتلال.

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