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المناطق الآمنة في سوريا على طاولة ترامب وبوتين
دونالد ترامب

المناطق الآمنة في سوريا على طاولة ترامب وبوتين

الأربعاء، 3 مايو 2017 03:34 ص
كتب - وكالات

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات  مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، حول الحرب في سوريا سوريا. حسب ما أعلن البيت الأبيض.
وناقش الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي إقامة مناطق آمنة في سوريا، واتفقا على أن المعاناة هناك “استمرت لفترة طويلة جدا”، بحسب سكاي نيوز.
وأوضحت وكالة أنباء روسية بأن ترامب وبوتين ناقشا عقد أول اجتماع مباشر بينهما في يوليو على هامش قمة مجموعة ال20 في ألمانيا.

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