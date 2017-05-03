تستهل مجلة “الكلمة”، التي تصدر من لندن ويرأس تحريرها الدكتور صبري حافظ، عددها الجديد لشهر مايو بملف تنعي فيه الناقد التونسي الراحل توفيق بكار الذي غيبه الموت مؤخراً.

“أيقونة النقد الأدبي التونسي”، هكذا وسمت الكلمة ملفها عن توفيق بكار (1927 ـ 2017)، احتفاء بقيمته المعرفية والنقدية تقدم المجلة ملفًا يحتوي على مجموعة من الدراسات والمقالات حول تجربته. وفي تقديمه للملف يقول صبري حافظ: “كم كنت أتوق كلما زرت تونس أو عرجت على باريس في السنوات العشرين الأخيرة إلى لقائه في مقهاه الأثير في ساحة الباستيل الشهيرة. فقد كانت معرفة الإنسان فيه والاقتراب منه لا تقل إثراء للروح والنفس عن قراءة أعماله. فقد كان من المثقفين العرب القلائل الذين تشعر معهم بكبرياء الثقافة العربية وأصالتها وأهمية ما تنطوي عليه من قيم حضارية وضميرية، مهما انهالت عليها معاول التشويه، وضربات من أصبحوا يتحدثون باسمها، أو يمثلونها وهم من تمثيلها براء، في سنوات التردي والهوان الأخيرة”.

وهكذا نقرأ في الملف دراسات للراحل في كل من “أدب الثورة قبل أوانها”، و”تحليل قصيدة المغتسلة لأبي نواس”، فيما يكتب العديد من الكتاب العرب عن تجربته (شكري المبخوت، محمد الغزي، محمد مصمولي، محمد البشير، نورالدين بالطيب، محمد بن رجب، محمد ناصر المولهي، مصدق الشريف، مروى الساحلي، نورالدين الغيلوقي، وعبدالدائم السلامي).

في باب دراسات يكتب عبدالله بن سرحان عن تاريخ التنظير في صناعة الترجمة لدى الغرب، ويستقصي أحمد ضحية السرد في السودان، ويقتحم فؤاد أعراب منعرجات اللاشعور في “الأعمى والرغبة: حدود الذات وعبور العلامات”، ويدخلنا حيدر علي سلامة “صيدلانية ديريدا الأفلاطونية”، ونقرأ مع علوش كمال “الصحيفة الوطنية ومساهمتها في بناء المعاجم المتخصصة”، ونطل مع يسري عبدالغني عبدالله على الشاعر أحمد شوقي، ويتناول عصام شرتح تجربة محمد عمران الشعرية، فيما يرصد نبيه القاسم “انطواء المرأة على ذاتها وجسدها” في روايات هيفاء بيطار، وينهي علي عمار باب دراسات بالبحث عن الوصفات العلاجية في غرب الجزائر.

أما في جانب النقد التطبيقي والدراسات الأدبية فقد استهلته بدراسة عن “السرد في السودان: حوارات النصوص وأسئلة الكتابة”، وأخرى عن دور الصحيفة الوطنية في بناء المعاجم المتخصصة، وإطلالة على منجز أمير الشعراء أحمد شوقي، وأخرى عن المحمول الجمالي في شعر محمد عمران، وثالثة عن انطواء المرأة على ذاتها وجسدها في رواية هيفاء بيطار، وقراءات لنصوص أدبية عديدة مثل رواية “الأعمى والرغبة” أو كتاب “الناصرة في الوجدان” وإرهاف الذاكرة التاريخية، أو رواية “لعنة ميت رهينة” أو كتاب أحمد بوزفور “النظر إلى بحيرة القلب”. ويقدم باب علامات قراءة في إشكاليات بدايات الرواية العربية في مصر.

ويضم العدد عددًا من النصوص الإبداعية ومراجعات الكتب، حيث قدم رواية جديدة من العراق، مع قصص من مختلف البلدان العربية. ويحتفي باب شعر بديوان جديد للشاعر الفلسطيني نمر سعدي “مجازات وردة الحيرة”، فيما يفتتح باب السرد برواية “القلادة” للكاتب العراقي الراحل حميد العقابي. ونقرأ نصوصًا للمبدعين: عمر صبري كتمتو، حسن العاصي، بن يونس ماجن، لؤي نزال، ناجح فليح الهيتي، زينب هداجي، حسن لعميري، علي السباعي، مصطفى جاد الكريم، أمينة شرادي، ووحيد غانم.

في باب النقد، يتساءل حسن العاصي “هل تستيقظ الأمة العربية؟”، ويتوقف مصطفى يوسف اللداوي عند معركة الكرامة والحرية “انتفاضة الأسرى” الفلسطينيين، ويكشف تودوروف عن “الديمقراطية بين التروليتارية والليبريالية الجديدة” ويكشف الكبير الدادسي “مستقبل الجرائد الالكترونية”، وعن “الشعر والرغبة” يتأمل حمودان عبدالواحد مقولات رينيه شار، ويقارب ياسين الطوسي “حجاجية الأهازيج البدوية”، ويستقرئ فضيل ناصري تفاصيل “محاولة أبرهة لهدم الكعبة”، أما نبيل عودة فيكتب عن الذاكرة الجماعية في حياة الشعوب. ويتوقف باب علامات عند بدايات الرواية المصرية، حيث يرصد أنور مغيث بدايات هذا المنجز. في باب كتب ومراجعات، يكتب شوقي عبدالحميد عن “سرقة التاريخ في نص “ميت رهينة”، ونطل مع أحمد المديني عن “نافذة أحمد بوزفور القصصية”، ونتوقف مع موسى إبراهيم أبو رياش عند “مقصلة الانتظار”، ونرافق محب جميل في قرائته لرواية بيتر هاندكه حيث “الارتحال بين الحلم والواقع”، ويرصد محمد عبدالرحيم “سياسة عادل إمام في رسائل من الوالي”، وينهي الكبير الدادسي الباب بمقال حول الرواية “وجنسنة ثورات الربيع العربي”.