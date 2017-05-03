قال سامح السيد عبدالله، زوج مصري يعمل في مهنة “الكوافير”، إنه اكتشف مقاطع إباحية لزوجته “ي. م”.

وأكد “عبدالله” في حواره ببرنامج “صح النوم”، المذاع على قناة ” LTC” الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد الغيطي، أنه متزوج منذ 13 عامًا، ولديه 3 بنات وولد، وبعد وفاة والده، أخذ شقيقه الصغير ليعيش معه.

وأردف: “في إحدى المرات عاد إلى منزله في غير مواعيده، فوجد هاتف زوجته مفتوحا ونظر فيه، فوجد صورًا وفيديوهات لزوجته على موقع إباحي دولي، لوحدها”.

وتابع عبدالله: “ربنا نجاني، وجاني انهيار وتركت المنزل ونزلت، وعندما رجعت لم أجدها فيه واعترفت أمام الأطفال بما فعلته”، لافتًا إلى أنها كانت تتربح هي وشقيقه 350 جنيهًا في اليوم الواحد.