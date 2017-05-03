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مقترح في مجلس النواب.. "الجنسية مقابل وديعة بنكية"
مجلس النواب

مقترح في مجلس النواب.. "الجنسية مقابل وديعة بنكية"

الأربعاء، 3 مايو 2017 02:57 ص
كتب - متابعات

أكد اللواء أحمد عبدالتواب عضو لجنة الدفاع القومي بمجلس النواب، أنه من الممكن إعطاء الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية، بناء على ضوابط معلوماتية عن الشخص الذي يرغب في الحصول على الجنسية المصرية.

وقال في حواره ببرنامج “رأى عام” المذاع على شاشة تين، إن ائتلاف دعم مصر اعترض على كثير من القوانين داخل البرلمان.

وكشف: “ندرس قانون منح الجنسية المصرية للأجانب والموافقة عليه فيما ما يحققه للشعب المصري من مصالح”.

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