أكد اللواء أحمد عبدالتواب عضو لجنة الدفاع القومي بمجلس النواب، أنه من الممكن إعطاء الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية، بناء على ضوابط معلوماتية عن الشخص الذي يرغب في الحصول على الجنسية المصرية.

وقال في حواره ببرنامج “رأى عام” المذاع على شاشة تين، إن ائتلاف دعم مصر اعترض على كثير من القوانين داخل البرلمان.

وكشف: “ندرس قانون منح الجنسية المصرية للأجانب والموافقة عليه فيما ما يحققه للشعب المصري من مصالح”.