قامت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بتكريم الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للرواية، وسلمت الجوائز إلى الفائزين بالجائزة الذين أُعلن عنهم مؤخراً حيث فازت رواية “أيام الزغنبوت” بالمركز الأول ضمن فئة الرواية الطويلة، بينما حازت رواية “نسيت من أكون” على المركز الثاني في الفئة ذاتها، فيما فازت رواية “شرق 18” بالمركز الأول ضمن فئة الرواية القصيرة، وتقاسمت روايتا “فاليوم” و”قصتي الأخرى” المركز الثاني مناصفةً في الفئة نفسها.

من جانبها هنّأت مريم المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، الفائزين بدورة هذا العام على إنجازاتهم والحس الإبداعي الذي كان واضحاً وجليّاً في رواياتهم، مشيرة ان دورة هذا العام من الجائزة شهدت تنافساً شديداً في قوة محتوى الأعمال المقدمة.