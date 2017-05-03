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تعرف على مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد.. تظهر فيه بـ 30 شخصية!
ياسمين عبد العزيز

تعرف على مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد.. تظهر فيه بـ 30 شخصية!

الأربعاء، 3 مايو 2017 02:55 ص
كتب - متابعات

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أنها سعيدة بتقديم مسلسل للمصريين في شهر رمضان الكريم، مؤكدة أنها في حالة من القلق بسبب ابتعادها عن التليفزيون منذ سنوات.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة أون، إن الجمهور هو الذي شجّعها علي تقديم العمل التليفزيوني، مشيرًا إلي أن العمل يقدّم كل يوم قصة تناقش موضوعات السيدات في مصر.

وتابعت “ياسمين” أنها سوف تسعى لتقديم كوميديا بطريقة نظيفة، بعيدة عن أي ألفاظ، مؤكدًا أنها تسعى لتقديم ذلك، خاصة أننا في شهر رمضان الكريم.

وكشفت أنها سوف تظهر في المسلسل بـ 30 شخصية، ما جعلها تبذل مجهودًا كبيرًا، لدرجة أنها كانت في حالة من الإرهاق بسبب الشخصيات.

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