انطلاق فعاليات عمّان عاصمة للثقافة الإسلامية 17مايوالأربعاء، 3 مايو 2017 02:33 ص
تستعد المملكة الأردنية الهاشمية لإطلاق عمان عاصمة للثقافة الإسلامية في 17 مايو الجاري، ويتضمن الحفل الذي يقام في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي على كلمات لرئيس المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، (ايسيسكو) ولوزير الثقافة نبيه شقم، وعرض لفيلم وثائقي عن العاصمة عمان ودورها الإسلامي على مر العصور، إضافة إلى فقرة تخت شرقي لجمعية الأوركسترا الوطنية الأردنية.
ويتضمن برنامج فعاليات التظاهرة كثير من الأنشطة والبرامج التي تشارك فيها عدد من الوزارات والمؤسسات، ويتم خلالها تسليط الضوء على التاريخ والتراث الإسلامي، ومسابقات في الفنون الإبداعية كالشعر، والمقالة، والخاطرة، والقصة، إضافة إلى إقرار برنامج لإصدارات الاحتفالية في موضوعات: المعالم الدينية في الأردن، والأردن بوابة الفتح الإسلامي ومتحف الحضارة الإنسانية، والفنون في العالم الإسلامي، والفكر الإسلامي والنهضة، ورواد الفكر المعاصر ودورهم التنويري، والعالم الإسلامي من منظور حديث، ومنظومة القيم الإسلامية.
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