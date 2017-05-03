أطلقت مدينة “أرونا”، الإيطالية اسم عالم الآثار السوري الشهير “خالد الأسعد”، الذي أعدمه “داعش”، في أغسطس 2015، على متحفها الأثري.

ووفق صحيفة “تشرين” السورية، يضم المتحف جناحين ضخمين، الأول يحتوي على آثار المدينة وما حولها منذ العصر الحجري، والجناح الثاني تم تخصيصه لعرض صور المباني والمواقع الأثرية المتضررة في سوريا بسبب الحرب، مثل “قلعة تدمر”، و”مئذنة الجامع الأموي” في حلب، والمعابد والمسرح و”قوس النصر”، في تدمر، إضافة إلى بعض المواقع الأثرية الأخرى، التي تم توثيقها بشكل رقمي وفوتوغرامتري ثلاثي الأبعاد من قبل معهد الآثار الرقمية بجامعة “أكسفورد”.

وكانت الحكومة الايطالية دشنت في وقت سابق منطقة أثرية أُعيد تأهيلها في مدينة بيزا، ومنح إحدى ساحتها اسم خالد الأسعد والساحة هي جزء من مجمّع يتألّف مبانٍ التي تعود إلى القرن الخامس عشر؛ حيث قامت بلدية بيزا بإعادة ترميمها وتخصيصها لعرض المقتنيات والتحف والأعمال الفنية.