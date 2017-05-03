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أمير قطري يقتل رجل أعمال مصري بسبب خلاف!
جثة

أمير قطري يقتل رجل أعمال مصري بسبب خلاف!

الأربعاء، 3 مايو 2017 02:26 ص
كتب - متابعات

كشفت سلوى أبو زيد، زوجة هشام علي رضوان رجل أعمال مصري قتل بقطر، أنها أخبرت وزارة الخارجية بأن زوجها توفى في قطر في شبهة جنائية وطالبتها بالتحرك حتى لا يتم طمس أي أدلة حول سبب وفاة زوجها، مشيرة إلى أنها تخشى الآن على أبنائها بعد وفاة زوجها.

وناشدت في حوارها ببرنامج” العاشرة مساء”، المذاع على شاشة “دريم”، الخارجية بالتدخل لكي تستلم جثمان زوجها، متابعة: “قلتوا زوجي بسبب اختلافه مع أمير قطري حول إدارة إحدى الشركات”.

وأردفت: “إحنا مش في عصر العبيد، إزاي منظمة هيومن رايتس ووتش لا تتدخل في مثل هذا النوع من القضايا، اللي حصل لجوزي في قطر ده ما يرضيش ربنا أبدًا”.

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