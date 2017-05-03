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لميس الحديدي: هذه قصتي مع نقص الدواء
لميس الحديدي

لميس الحديدي: هذه قصتي مع نقص الدواء

الأربعاء، 3 مايو 2017 02:02 ص
كتب - متابعات

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تجربتها الشخصية في معاناتها بسبب نقص الدواء بالسوق الدوائي المصري، موضحة أن ارتفاع سعر الأدوية عقب تحرير سعر الصرف، تسبب الفترة الماضية في شح الدواء في السوق.
وأوضح لميس الحديدي في يرنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة cbc، أنها تعاني من ضغط منخفض، وبحثت طوال الليل أمس الأول عن دواء بسيط معالج للضغط محلي وغير مستورد.
وتابعت أنها سألت على الدواء في أربع صيدليات حتى عثرت أخيرًا على الدواء.

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