إعلان الفائزين بجائزة الصحافة العربيةالأربعاء، 3 مايو 2017 02:07 ص
أقام نادي دبي للصحافة بحضور أكثر من 2000 إعلامي من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم، مساء أمس الثلاثاء حفل توزيع جوائز الفائزين بجائزة الصحافة العربية للعام الجاري 2017.
وفاز كل من: مختار شعيب من الأهرام بجائزة الصحافة السياسية. عماد عبد الحميد من البيان بجائزة الصحافة الاستقصائية. وأحمد فرحات من صحيفة الاتحاد و محمد شعير من صحيفة أخبار الادب بجائزة الصحافة الثقافية. بسام عبد السميع من صحيفة الاتحاد بجائزة الصحافة الاقتصادية.
محمد الراجي من صحيفة هسبريس الالكترونية بجائزة الصحافة الإنسانية. العزب الطيب طاهر من الأهرام العربي بجائزة الصحافة التخصصية. أحمد هاشم عاشور صحيفة الإمارات اليوم بجائزة الحوار الصحافي.
محمود شوقي من مجلة الاذاعة والتلفزيون المصرية بجائزة الصحافة الرياضية. جعفر شتيه من الوكالة الفرنسية للأنباء بجائزة أفضل صورة صحافية. مجد أبو ضيف من الوطن المصرية والاء ابو عيشة من صحيفة فلسطين بجائزة الصحافة العربية للشباب.
ناصر الظاهري من صحيفة الاتحاد الإماراتية بجائزة العمود الصحافي . و مصطفى حسني من “المصري اليوم” بجائزة الصحافة الانسانية, وصحيفة “سبق” في فئة الصحافة الذكية ؛ أمجد رسمي من صحيفة الشرق الأوسط بجائزة الصحافة للرسم الكاريكاتيري. وغسان شربل رئيس تحرير الشرق الأوسط لجائزة شخصية العام.
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