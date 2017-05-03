"القرموطي" يهاجم أحمد السيد النجار بسبب "الأهرام"الأربعاء، 3 مايو 2017 01:50 ص
قال الإعلامي جابر القرموطي في حلقة مساء اليوم الثلاثاء، من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، إن عمر جريدة الأهرام أكثر من 140 سنة أي أكبر من دول ” بتخزوقنا”، على حد قوله، فلا يصح ما قيل على لسان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس الإدارة السابق، الذي تقدم باستقالته مؤخرًا، معللًا ذلك بأن الصحيفة بها تجارة مخدرات.
أضاف “القرموطي” أن ما قاله النجار طال جميع صحفيي الأهرام بل وجميع الصحفيين في المؤسسات القومية، وتساءل ساخرًا: “ليه المخدرات؟ ليه مش الفياجرا ولا تجارة الأدوية أو جائز أن تكون غرف الأهرام مؤجرة لممارسة الدعارة”، مضيفًا: “عيب أن تتكلم عن مكان كنت تعمل به، وماذا كنت تعمل؟ لقد كنت رئيس مجلس إدارة أكبر مؤسسة قومية والتي نتعلم منها جميعا الاحترام فلماذا سكت على هذه الممارسات لو كانت موجودة عندما كنت تترأس مجلس إدارتها؟”
أشار مقدم برنامج “آخر النهار” إلى أنه من الممكن أن يكون هناك واحدًا أو أكثر يتعاطون المخدرات في الأهرام وهذا سلوك فردي، لا يعيب الجريدة، فالأسر يكون بها مدمنين، لكن أن أوصم صحفيي الأهرام أو أي مؤسسة قومية، فهذا خطأ، ضاربًا مثلًا بنفسه إنه إذا اختلف على شيء في إدارة برنامجه، فإنه يلجأ لرئيس القناة لا إلى أي شخصٍ آخر.
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