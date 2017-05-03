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يوسف الحسيني: "المسألة كلها حركة"
الإعلامي يوسف الحسيني

يوسف الحسيني: "المسألة كلها حركة"

الأربعاء، 3 مايو 2017 02:45 ص
كتب - متابعات

طالب الإعلامي يوسف الحسيني، بتطبيق القانون على الجميع، وذلك تعليقًا على إزالة عربة كبدة، تخص “عز المنوفي” بالدقي، الذي ظهر مع الإعلامي عمرو أديب في وقت سابق.

وقال في برنامجه “بتوقيت القاهرة”، المذاع على شاشة “أون لايف” إن “المسألة كلها حركة، علشان رئيسة الحي تاخد اللقطة”، لافتا إلى أنها لم تطبق القانون إلا على “عز” فقط.

وأوضح أن عربات الطعام موجودة في جميع دول العالم، لافتا إلى أن رئيسة حي الدقي أخذت قرارًا بإغلاق بيوت العاملين الذين يعيشون من وراء هذا المشروع.

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