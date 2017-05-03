قامت جمعية “اتصال” لتكنولوجيا المعلومات بتكريم شركة “آرابيا إنفورم Arabia inform”، لحصولها على جائزة أفضل محتوى تعليمي عن مشروع المكتبة الرقمية “سكوبيديا”.

وقدم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال المؤتمر السنوي الـ١٣ للجمعية، لاستعراض أبرز النتائج والانجازات التي حققتها على مدار عام، الجائزة للأستاذ بسيوني قمصان المشرف على المكتبة الرقمية “سكوبيديا”.

وشارك في الحفل عدد كبير من رموز وقيادات قطاع الاتصالات المصري ،وأسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وأعضاء مجلس إدارة جمعية اتصال، وعدد كبير من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن “سكوبيديا” نجحت في توفير مكتبة تعليمية رقمية على الإنترنت، لخدمة العملية التعليمية في العالم العربي، حيث تضم آلاف الكتب ومئات الآلاف من المقالات الصحفية العلمية والمتخصصة في كافة المجالات، كما تضم آلاف الأفلام الوثائقية العربية والأجنبية.