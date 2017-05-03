أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، أن الصناعات في مصر والمصانع تنقسم إلى نوعين “عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر”، موضحًا أن 70% من الصناعات في مصر منخفضة المخاطر ويتم قياسها بعدم إحداث ضرر جسيم على البيئة أو على صحة العمال من ممارستها.

وقال في حواره ببرنامج “حلقة الوصل”، المذاع على شاشة “أون تي لايف”، إن الوزارة قامت بحل أزمة إعطاء تراخيص للمصانع والشركات حيث أصبحت الرخصة بالإخطار فقط، قائلًا:” بمجرد ما تبدأ تشتغل ابعتلنا اخطار”.

وأضاف إصدار التراخيص كانت تأخذ 630 يوما من أجل إصدار تراخيص للمصانع بالعمل، وأصبحت حاليًا أسبوعا واحدا فقط، حيث إن نظام التراخيص القديم لم يفرق بين الصناعات عالية المخاطر أو منخفضة المخاطر.