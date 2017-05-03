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محمد رمضان للإرهابيين: «الغدر صفة الجبناء والخونة»
محمد رمضان

محمد رمضان للإرهابيين: «الغدر صفة الجبناء والخونة»

الأربعاء، 3 مايو 2017 01:29 ص

علَّق الفنان محمد رمضان على الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بمدينة نصر، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب رمضان: “اللهم صبّر أهالي الشهداء الأبطال.. كلمتي للإرهاب الغاشم: الغدر صفة الجبناء والخونة ولا تظنوا أنكم استطعتم أن تبكوا مصر.. لا والله.. مصر تسعد وتفرح بأبنائها الشهداء الأوفياء ونحن جميعًا على أتم الاستعداد لهذا الشرف العظيم.. ستظل مصر قوية رغم أنف الجميع”

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