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شاهد.. أحمد سعد في المسجد النبوي
احمد سعد

شاهد.. أحمد سعد في المسجد النبوي

الأربعاء، 3 مايو 2017 01:22 ص

توجه الفنان أحمد سعد، أمس، إلى الأراضي السعودية، لأداء مناسك العمرة، بعدما أشيع زواجه من الفنانة سمية الخشاب بشكل سري.
ونشر “سعدط، صورته من داخل المسجد النبوي، وعلق على الصورة، عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلا: “يا حبيبي يا رسول الله محمد”، وتفاعل الجمهور مع الصورة، متمنين له الهداية من الله وأن تكون عمرته مقبولة.

أحمد سعد

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