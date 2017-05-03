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وعد من القبائل: داعش ستختفي من سيناء خلال 15 يومًا
داعش بانر ارهاب تطرف

وعد من القبائل: داعش ستختفي من سيناء خلال 15 يومًا

الأربعاء، 3 مايو 2017 01:34 ص
كتب - متابعات

أكد إبراهيم العرجاني، أحد كبار مشايخ قبيلة الترابين، أن كل القبائل في شمال سيناء انتفضت ضد “داعش”، مشيرًا إلى أن كل ما يتم يكون تحت أعين القوات المسلحة.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر”، المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، مساء أمس الثلاثاء، إن أي “داعشي”، يقع تحت يد أي قبيلة من القبائل يتم تسليمه للقوات المسلحة، نافية وجود تصفية متبادلة بين السيناويين والإرهابيين.
وأ{دف: “إن شاء الله بعد 15 يومًا أو شهرًا هيكون مفيش حاجة اسمها داعش في سيناء”.

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