وعد من القبائل: داعش ستختفي من سيناء خلال 15 يومًاالأربعاء، 3 مايو 2017 01:34 ص
أكد إبراهيم العرجاني، أحد كبار مشايخ قبيلة الترابين، أن كل القبائل في شمال سيناء انتفضت ضد “داعش”، مشيرًا إلى أن كل ما يتم يكون تحت أعين القوات المسلحة.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر”، المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، مساء أمس الثلاثاء، إن أي “داعشي”، يقع تحت يد أي قبيلة من القبائل يتم تسليمه للقوات المسلحة، نافية وجود تصفية متبادلة بين السيناويين والإرهابيين.
وأ{دف: “إن شاء الله بعد 15 يومًا أو شهرًا هيكون مفيش حاجة اسمها داعش في سيناء”.
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
مقتل 10 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى جنوب اليمنTue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
المقرحي يطالب بإحالة مستهدفي رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية - محيط
أكد فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطهير البلاد من العصابات الارهابية ، مناشدا المسؤولين بتطهير الأجهزة والوزارات والمؤسسات من أفراد تلك ...Tue, 02 May 2017 09:56:46 GMT
-
واشنطن تجرى تدريبات على إجلاء رعاياها من كوريا الجنوبية الشهر المقبل
تخطط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت ...Tue, 02 May 2017 11:24:45 GMT