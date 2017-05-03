أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ستدعم مبادرة “عايزين نشتغل” بتوفير 50 سيارة، موضحًا: “قمنا بلقاءات مع وزير التنمية المحلية لوضع مواصفات السيارات بحيث يكون لديها شكل مميز ولديها إمكانيات عالية وتعمل في أنشطة تلائم احتياجات المحافظة”.

وقال في مداخلة هاتفية على شاشة “القاهرة والناس”، ‘ن “هذه السيارات تعد استثمار تجاري للشباب يستطيعون من خلاله أن يدر عليهم أموال ويتيح فرصة عمل لهم”، منوهًا بأنه تم حصر الأماكن التي ستتواجد بها السيارات.

ولفت إلى أن مشروع السيارات المؤجرة سيبدأ خلال موسم الصيف، خاصة أن هذا الموسم به رواج تجاري كبير بالمحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن فتح باب التقدم للشباب للحصول على السيارات واختيارهم سيكون عن طريق القرعة.