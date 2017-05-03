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وزير الاتصالات: زيادة دعم منظمات المجتمع المدني‎
ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: زيادة دعم منظمات المجتمع المدني‎

الأربعاء، 3 مايو 2017 01:32 ص
محيط _ مروة رزق

كشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، أن الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني سوف يزيد بشكل أكبر،  موضحا أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” ستقوم بدراسة ذلك خلال الشهر الجاري.

وأوضح القاضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية “اتصال” ، أن البعض كان لديه بعض التخوفات من خفض الدعم الموجه لمنظمات المجتمع المدني بالتزامن مع الحالة الاقتصادية للدولة، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع قريبا لتحديد أولويات التعاون والاتفاق حول أوجه إنفاق هذه الزيادة وخطتها في استحداث برامج ومبادرات جديدة تساعد على تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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