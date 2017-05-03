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أحذية شهداء كمين مدينة نصر فوق رأس ريهام سعيد
ريهام سعيد

أحذية شهداء كمين مدينة نصر فوق رأس ريهام سعيد

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:57 ص
كتب - متابعات

وجهت الإعلامية ريهام سعيد العزاء لأهالي شهداء كمين مدينة نصر، ووزارة الداخلية، متقدمة بالشكر والتقدير لها ولكافة الضباط العاملين بها، داعية كافة أطياف الشعب المصري إلى التفكير في طريقة لشكر وتكريم  كل ضابط وجندي في الوزارة.

انفردت “سعيد”، في حلقة مساء الثلاثاء من برنامج “صبايا الخير”، المُذاع على فضائية “النهار”، بعرض تقريرًا مصورًا من مكان الحادث الإرهابي الغاشم الذي طال أحد الكمائن المتحركة بمدينة نصر، والذي راح ضحيته نقيب شهيد محمد وهبة، ونقيب شهيد أيمن حاتم، وأمين شرطة شعبان محمد، بعد وقوعه بأقل من ساعة، وصورت أثار الحادث وأثار الدماء الموجودة على أحذية الشهداء والتي قامت بوضعها فوق رأسها، وكذلك على بعض أجزاء العربة وأشارت إلى أثار الطلقات المتناثرة الموجودة في الطريق وعلى أعلى اللوحات الإعلانية.

أكدت مقدمة برنامج “صبايا الخير” على تهشم العربة تماماً نتيجة لكثرة الطلقات التي صوبت عليها والتي يرجح أنها قد تكون طلقات آلية، وذلك من كثرة الأجزاء المتناثرة من العربة، والملطخة بدماء الشهداء، كما عرضت لقطات من الجنازة العسكرية للشهداء وتعجبت من صمود أهالي الشهداء، وصمود زملائهم وإصرار​هم على مواصلة دورهم في محاربة الإرهاب.
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تساءلت “سعيد” عن كيفية معرفة هؤلاء الإرهابيين لمكان الكمين لأنه كمين متحرك وتساءلت هل يوجد خائن أم كانوا يقومون بمراقبتهم؟ مطالبة بعدم نسيان هؤلاء الشهداء وأن نسعى جميعا لأخذ ثأرهم وآلا يتحولوا إلى مجرد شهداء نترحم عليهم فقط بعد اعتيادنا مثل هذه الحوادث الإرهابية.

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