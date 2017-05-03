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أسامة كمال: محافظ سوهاج يرى القمامة ولا يأمر بتنظيفها!
المذيع اسامة كمال

أسامة كمال: محافظ سوهاج يرى القمامة ولا يأمر بتنظيفها!

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:44 ص
كتب - متابعات

عقب الإعلامي أسامة كمال، على مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الإعلامي عمرو أديب، والذي تحدث فيها عن القرى شديدة الفقر بالصعيد، قائلًا: “الرئيس السيسي يحارب منفردًا”.

وأوضح في برنامجه “مساء dmc”، المذاع على شاشة “dmc” مساء الثلاثاء، أن بعض المحافظين بالصعيد ضد الاستثمار والاستقرار والحياة والجمال.

ولفت إلى أن محافظ سوهاج، يرى القمامة بقرية بسوهاج ولا يأمر بتنظيفها رغم استغاثة أهلها ورغم تصعيد الأمر إلى الإعلام، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب أشار إلى أن بعض محافظي الصعيد يقفون ضد إرادة الدولة والشعب والرئيس، معقبًا: “يمشوا منها بايتين فيها ليه”، مؤكدًا أنه لا يجب الصبر على هؤلاء المحافظين.

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