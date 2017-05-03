سعر "شيري تيجو" يرتفع مسجلا 220 ألف جنيهالأربعاء، 3 مايو 2017 12:27 ص
رفعت شركة جي بي أوتو “غبور” وكيل العلامة التجارية الصينية شيري سعر طراز “تيجو” بواقع 4900 جنيهًا؛ ليصل إلى 219,9 ألف جنيه مقابل 215 ألف؛ بزيادة تقارب 2,3%.
ووفق القائمة السعرية لسيارات شيري التي أرسلها الوكيل إلى شبكة الموزعين؛ لم يشهد طراز شيري إنفي أي تغيرات؛ ليستقر سعره عند 144,9 ألف جنيه.
وكانت شركة جي بي أوتو قد رفعت سعر شيري تيجو بداية أبريل الماضي بنحو 5 آلاف جنيه ليسجل 215 ألف جنيه مقابل 210 ألف؛ بنسبة ارتفاع 2,4%.
وتم الإعلان بداية مارس 2017 عن تخفيضات على سعر شيري تيجو 37 ألف جنيه لطراز “تيجو” لتباع بـ 210 ألف جنيه مقابل 247 ألف سابقًا؛ بانخفاض يصل إلى 15%. كما خفضت الشركة سعر شيري إنفي بنسبة 14,5% بواقع 24,6 ألف جنيه؛ لتباع بواقع 144,9 ألف جنيه.
وبلغت مبيعات شيري تيجو خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 182 سيارة بواقع 168 وحدة خلال يناير و14 وحدة خلال فبراير؛ فيما بلغت مبيعات شيري إنفي 58 وحدة بواقع 57 وحدة بشهر يناير وسيارة واحدة خلال فبراير التالي له؛ لتبلغ المبيعات الإجمالية للعلامة الصينية في مصر خلال هذه الشهرين 240 سيارة.
وتم طرح شيري من خلال شركة جي بي غبور أوتو خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا خلال مارس 2016؛ بعد توقيع شراكة ثلاثية الأطراف بين الشركة وشركة حسام أبو الفتوح بالإضافة إلى شيري إنتراناشيونال.
وقال احد موزعي شركة جي بي أوتو إن العمل بهذه الأسعار بدأ اعتبارًا من اليوم الموافق الأول من مايو 2017؛ لحين إشعار آخر من الشركة. ولفت إلى أن هذه الزيادات تعتبر بمثابة تراجع من الشركة عن التخفيضات المعلنة في وقت سابق بسبب صعود الدولار مرة أخرى؛ لكنها زيادة تدريجية مراعاة لظروف ضعف الطلب في السوق المحلية في الوقت الراهن.
وأوضح أن حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات تحجم قدرة الوكلاء على العودة للعمل بالأسعار القديمة التي كانت سارية قبيل الإعلان عن حملات التخفيضات والخصومات خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
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