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كيا موتورز تضخ 1.1 مليار دولار لبناء مصنع فى الهند
شركة كيا موتورز

كيا موتورز تضخ 1.1 مليار دولار لبناء مصنع فى الهند

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:21 ص
محيط ووكلات

اتفقت كيا موتورز مع السلطات الهندية على ضخ استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار لبناء منطقة صناعية تتبع العلامة الكورية على مساحة 2.2 كيلو متر، على ان تبدأ الإنشاءات خلال الربع الأخير من العام الحالى.

وتخطط كيا العالمية لتجميع طرازين جديدين، أحدهما ينتمى لفئة السيدان، والأخرى تنتمى لفئة الدفع الرباعى المدمجمة والتى من المتوقع أن تخصص للسوق الهندية، على ان يتضمن المصنع للعديد من الصناعات المكملة والمغذية للسيارات.

وقال هانوو بارك، رئيس مجلس إدارة كيا موتورز العالمية، إن المصنع الجديد سيمكن العلامة التجارية الكورية من بيع المزيد من الطرازات، بما يمكن كيا من الحفاظ على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع العلامات التجارية نمواً فى العالم.

وتعد الهند من أسرع أسواق سيارات الرئيسية جديدة نمواً، وتحتل المرتبة الخامسة ضمن أكبر سوق للسيارات في العالم، بعد تمكنها من بيع أكثر من 3.3 مليون سيارة جديدة خلال العام المنصرف، وتشير التوقعات إلى أن الهند ستصبح ثالث أكبر سوق للسيارات بحلول 2020.

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