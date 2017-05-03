أكد فولكهارد فيند فورد، عميد المراسلين الأجانب في مصر، أنه لا يوجد مؤسسة إعلامية في العالم محايدة بنسبة 100%، مؤكدًا وجود اعتبارات سياسية تؤثر على طبيعة العمل الإعلامي.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إن بعض القنوات الإخبارية العالمية لم يعد يشاهدها، معتبرًا أنها تضيع الوقت، مشيرًا إلى وجود بعض وسائل الإعلام التي تروج الأكاذيب والشائعات عن مصر لأهداف غير مهنية.