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الأربعاء 3 مايو 2017 12:32 صباحاً
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عميد المراسلين الأجانب في مصر: لا أشاهد القنوات الإخبارية العالمية
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عميد المراسلين الأجانب في مصر: لا أشاهد القنوات الإخبارية العالمية

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:32 ص
كتب - متابعات

أكد فولكهارد فيند فورد، عميد المراسلين الأجانب في مصر، أنه لا يوجد مؤسسة إعلامية في العالم محايدة بنسبة 100%، مؤكدًا وجود اعتبارات سياسية تؤثر على طبيعة العمل الإعلامي.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إن بعض القنوات الإخبارية العالمية لم يعد يشاهدها، معتبرًا أنها تضيع الوقت، مشيرًا إلى وجود بعض وسائل الإعلام التي تروج الأكاذيب والشائعات عن مصر لأهداف غير مهنية.

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متابعات
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