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الطحاوي: "e heath".. أول مؤتمر طبي تنظمه جمعية "اتصال"
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الطحاوي: "e heath".. أول مؤتمر طبي تنظمه جمعية "اتصال"

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:57 ص
محيط _ مروة رزق

كشف الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، عن تنظيم أول مؤتمر طبي” e heath” بمصر عن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الصحة يومي 14 و15 مايو الحالي بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والصحة تحت رعاية وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي.

وأوضح الطحاوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم جمعية “اتصال، للعام الثالث عشر على التوالي، تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الجمعية لديها شراكة استراتيجية مع  أكاديمية البحث العلمي من الناحية البحثية والعلمية.

وأضاف الطحاوي أن أهم مشروعات الجمعية مشروع “ابني” الذي يستهدف تعظيم أنشطة الشركات الصغيرة والأفكار الناشئة ، حيث بلغت عدد الشركات ١٣ شركة حتي ٢٠١٦، وخلال ٢٠١٧ تستهدف الجمعية ٣٣ شركة.

وأشار الطحاوي إلى أن الجمعية تستهدف استثمار ١٢ مليون جنيه في أنشطتها خلال ٢٠١٧.

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