الآثار توافق على استكمال أعمال البعثة الأمريكية بالمنياالأربعاء، 3 مايو 2017 01:52 ص
وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية برئاسة الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في جلستها الأخيرة، على الطلب المقدم من مركز البحوث الأمريكي للسماح للبعثة التابعة لها باستكمال أعمالها في موقع جبانة بني حسن وبطن البقرة بالمنيا.
حيث يتضمن برنامج البعثة استكمال الأعمال الأثرية بالمقابر القبطية بالمنطقة وعمل الدراسات اللازمة لها، والتوثيق للمحاجر الموجودة شمال منطقه بطن البقرة.
كما وافقت اللجنة كذلك علي الطلب المقدم من متحف اللوفر لبدء عمل بعثه أثرية برئاسة viecent rodnot للعمل بالسراديب الصغرى بالسرابيوم بسقارة.
ويتضمن عمل البعثة القيام باستكشاف الموقع، وعمل مسح أولي وتصوير فوتوغرافي وأيضا عمل نظام وثائقي متكامل للموقع .
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