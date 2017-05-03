 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 12:35 صباحاً
روابط سريعة
جهاز الشرطة ضحى بأكثر من 900 شهيد بعد ثورة 30 يونيو
شعار وزارة الداخلية المصرية

جهاز الشرطة ضحى بأكثر من 900 شهيد بعد ثورة 30 يونيو

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:05 ص
كتب - متابعات

أكد اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية السابق، أن ماحدث في 30 يونيو يشبه حرب 1973 عقب نكسة 67، لافتًا إلى أن بيان وزارة الداخلية في 27 مايو 2013 كان يهدف لطمأنة المواطنين.

وأضاف في حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، اليوم الثلاثاء، إلى أن جهاز الشرطة ضحى بأكثر من 900 شهيد بعد ثورة 30 يونيو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3