أكد اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية السابق، أن ماحدث في 30 يونيو يشبه حرب 1973 عقب نكسة 67، لافتًا إلى أن بيان وزارة الداخلية في 27 مايو 2013 كان يهدف لطمأنة المواطنين.

وأضاف في حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، اليوم الثلاثاء، إلى أن جهاز الشرطة ضحى بأكثر من 900 شهيد بعد ثورة 30 يونيو.