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شاهد.. دوللي شاهين بفستان «شبه عاري»
دوللي شاهين

شاهد.. دوللي شاهين بفستان «شبه عاري»

الأربعاء، 3 مايو 2017 01:15 ص

نشرت الفنانة دوللي شاهين صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وذلك أثناء ذهابها لحفل تكريمها بمناسبة ألبومها الجديد “سندريلا” والتي ظهرت فيها بفستان ذهبي “شبه عاري”.

وتلقت دوللي شاهين العديد من التعليقات على فستانها الذهبي حيث نال إعجاب متابعيها.

وعلقت دوللى شاهين على الصورة قائلة: “وانا رايحة حفلة تكريمي النهارده على البومي “سندريلا” وكليب “نظراته” وكليب “حالة خاصة”.

دوللي شاهين

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