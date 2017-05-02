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تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليا الى 13 ألف وحدة خلال الربع الأول
سيارات - سوق السيارات - معرض سيارات - سيارة

تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليا الى 13 ألف وحدة خلال الربع الأول

الثلاثاء، 2 مايو 2017 11:49 ص
محيط- محمد منصور

كشف التقرير الشهر لمجلس معلومات سوق السيارات في مصر “اميك” عن تراجع الطلب على السيارات المجمعة محليا تراجع بنسبة 45.8% خلال الربع الأول من العام الجارى، إذ سجلت 13.1 الف وحدة مبيعة مقابل 24.3 ألف وحدة، بينما هبطت مبيعات المستورد بنسبة 47% مسجلة 13.4 ألف وحدة مقابل 25.4 ألف وحدة.

وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلية بنسبة 37.7% لتسجل 8.061 الاف سيارة ملاكى مقابل 11.6 الف سيارة، وانخفضت مبيعات الملاكى المستوردة 43.1% لتسجل 11.643 ألف سيارة مقابل 20.446 ألف سيارة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلية 55.1% لتسجل 1.679 ألف أتوبيس مقابل 3.738 الف وحدة، بينما انخفضت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 54.4% لتسجل 1.2 ألف أتوبيسات مقابل 2.8 الف أتوبيس.

وسجلت مبيعات الشاحنات المجمعة محليا تراجع بنسبة 55.1% لتسجل 3.4 الف شاحنة مقابل 7.5 ألف شاحنة فى الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما انخفضت مبيعات الشاحنات المستوردة 77.6% لتسجل 479 شاحنة مبيعة خلال الفترة ما بين يناير حتى نهاية مارس الماضى مقارنة بـ2.138 ألف شاحنة.

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