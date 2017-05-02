أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن علاقة مصر بالبنك الدولي إيجابية، ولكن نحن بحاجة لأن نتحرك بشكل أسرع لحل مشاكل الاقتصاد.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، مساء اليوم الثلاثاء، إن التضخم يأكل أي مؤشرات إيجابية، وتحرك الحكومة لم يكن على مستوى الحدث.

ولفت إلى أن السياسية النقدية “مشلولة”، ومستويات سعر الفائدة تزيد تكلفة الدين ولن تكبح التضخم، منوها أن أموال القروض يجب أن توجه لمشاريع إنتاجية تدر دخل، وتساعد على كبح التضخم.