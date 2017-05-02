أظهرت دراسة حديثة أجرتها Bentley حول مستقبل الفخامة، أن الوصول الفورى والسهل إلى التقنيات والمعلومات والخدمات الملائمة يشكّل أولوية بالنسبة للعملاء المستقبلين الباحثين عن الفخامة، وبالتالى تقود العلامة البريطانية هذا التوجّه عبر مجموعتها الحالية من التقنيات المتطوّرة التى تزخر بها سياراتها الفاخرة.

يجمع نظام Bentley الترفيهى باقة من التقنيات تشمل منصّة الاتصال اللاسلكى WiFi، وتوفر المنصّة الاختيارية 4G LTE WiFi قدرة وصول سهل إلى ملفات الموسيقى والفيديو عبر الإنترنت والخدمات السحابية وغيرها من المحتويات الأخرى المرتكزة على الإنترنت، مما يتيح للركّاب البقاء على اتصال دائم مع العالم حولهم.

رغم أن جميع طرازات Bentley تنعم بجودة صوت فاخرة، إلا أن النظام الصوتى الراقى Naim™ for Bentley – الذى يُعدّ أرقى نظام صوتى لداخل السيارة تم ابتكاره على الإطلاق – يوفر مستويات أعلى من متعة الاستماع، ويشتمل هذا النظام على 20 وحدة عالية الأداء لتضخيم الصوت ومكبّر صوت رقمى بقوّة 2200 واط، وهو بالتالى يرسى معايير جديدة فى مجال إعادة توليد الصوت.

بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون أن يقوم شخص آخر بالتحكّم بالنظام الترفيهي، يمكن أيضاً للركاب أن يقوموا بذلك من خلال النظام الترفيهى الخاص بالمقاعد الخلفية Bentley Theatre، والذى يوفر المزيد من المزايا الترفيهية، حيث يضم جهازين لوحيين توأمين بشاشات تعمل باللمس قياس 10.4 بوصة يمكن فتحهما كهربائياً، وهما مدمجين ضمن الجهة الخلفية من مساند ظهر المقاعد الأمامية ويتيحان للركّاب فرصة الوصول إلى الكثير من أنظمة السيارة، شاملة بيانات الرحلة والمركبة، إضافة للألعاب والملفات الموسيقية الرقمية المخزّنة فى النظام.

يُعدّ Bentley Inspirator تطبيقاً ذكياً للتعرّف على الوجوه يقدّم اقتراحات مخصّصة لعملاء Bentley المحتمَلين عبر قراءة وتحليل تفاعلهم، وبالاعتماد على أحدث تقنيات الإدراك العاطفى، يقوم النظام بعرض فيلم على المستخدمين بينما يستعمل كاميرا الجهاز الذكى للكشف بعناية على تغييرات بسيطة فى تعابير الوجه ويعمل على تقييم التفاعل العاطفى مع عناصر متعدّدة ضمن الفيلم. بعدها يقوم التطبيق باستخدام هذه المعلومات بالتوازى مع عمليات حسابية ترتكز على قاعدة بيانات تضم 3.4 مليون وجه من 75 دولة، وذلك لأجل تقديم اقتراحات بشأن الألوان وخيارات التصميم التى ربما لم يكن العميل قد فكّر بها بعناية لكنها تتناغم مع طريقة تفاعله تجاه الفيلم.

يتيح نظام Bentley Configurator للعميل بالتمتّع بتجربة تخصيص رقمية فاخرة بالفعل، وخلافاً لباقى المنافسين، تقدّمBentley ملايين خيارات الجمع بين الألوان والكسوات لكل طراز – حتى قبل الحصول على خدمات قسم “مولينى” (Mulliner) المتخصّص بوضع لمسات شخصية على السيارات وفقاً لرغبات العميل.

وقد تم تصميم نظام Bentley Configurator لعرض النطاق الشامل من هذه الخيارات الممكنة، ولأجل تحقيق هذا الإنجاز التقنى، يقوم النظام بعرض الصورة الكاملة للسيارة على مقاس الشاشة عبر تجميع أجزاء تعود لأكثر من 20.000 صورة منفصلة.

من المزايا الأخرى التى ترسم معالم الفخامة المستقبلية هناك تقنية حديثة داخل سيارات Bentley تتمثّل بنظام تهوية المقاعد الأمامية الذى يقوم بإخراج الحرارة الزائدة من مساند ظهر المقاعد عبر استخدام مراوح تعمل بصمت. ويجتمع هذا الخيار مع نظام تدليك مدمج فى المقاعد مع خليتى تدليك لأسفل الظهر وعشر خلايا تدليك سطحية ومجموعة غير مسبوقة من ثمان وظائف تدليك مختلفة من شأنها ضمان إبقاء الركّاب يقظين وفى راحة.

يستفيد ركّاب Bentley Bentayga من ميّزة التحكّم بمجموعة مختارة من الأنظمة داخل السيارة عبر ساعتهم نوع ’آبل‘ (Apple Watch) وذلك بفضل تطبيق قامت بتطويره العلامة التجارية الفاخرة، وهذه التقنية القائمة على هندسة رقمية متطوّرة تسمح لركّاب Bentayga التحكّم عن بعد بأنظمة المناخ والترفيه الموجودة فى المركبة بينما يقوم سائق بقيادة مركبتهم، إلى جانب تمكّنهم من تعديل درجة الحرارة، والتحكّم بالتهوية ووظائف التدليك فى مقاعدهم، ومراقبة المعلومات المتوفرة فى الزمن الفعلى، مثل سرعة المركبة، المسافة المقطوعة والحرارة الخارجية.

يُعتبَر نظام القيادة الديناميكى (Dynamic Ride System) من Bentley التقنية الأولى من نوعها فى العالم للتحكّم الكهربائى النشط بمنع الانقلاب وهى تعتمد على نظام لا يُضاهى بقوّة 48 فولت، ويعمل النظام المتكيّف والتفاعلى فورياً على مواجهة أى قوى جانبية قد تؤدّى للانقلاب – التى تتعرّض لها عادة المركبات الأكبر حجماً مع مركز جاذبية أعلى – أثناء الانعطاف، كما تضمن التلامس المثالى للإطار مع السطح الذى تسير عليه المركبة لتوفير مستويات رائدة بفئتها من ثبات المقصورة وراحة الركوب والتماسك الاستثنائى.

تشمل باقة أنظمة مساعدة السائق المتطوّرة فى Bentayga ثمانٍ وضعيات قيادة استثنائية بحيث تتيح للسائق عبر استخدام زر خاص اختيار وضعية القيادة الديناميكية المثالية لأى سطح أو طريق تسير عليه المركبة ببساطة تامّة، ويضمن النظام الذكى للسائق التمتّع بتجربة قيادة رائعة عبر تغيير وضعيات نظام توليد الحركة، التعليق والشعور بعجلة القيادة.

تتوفر مجموعة من الأنظمة المتقدّمة لمساعدة السائق قامت Bentley بتطويرها لبيئات المدن، وتجتمع هذه الأنظمة معاً لتعزيز قابلية الاستخدام اليومى ومستويات الملاءمة وهى تتضمّن على سبيل المثال ميّزة التعرّف على اللوحات المرورية (Traffic Sign Recognition) التى تكشف على مجموعة متعدّدة من لوحات المرور وتعرض المعلومات أمام السائق، وهناك ميّزة التنبيه من العبور الخلفى التى تنبّه من أى عملية عبور أثناء الرجوع للخلف، وكذلك ميّزة الرؤية العُلوية، والتى هى عبارة عن نظام يستخدم أربع كاميرات لعرض صورة إجمالية لمحيط المركبة.

تساهم شاشة العرض الرأسية (Head-Up Display) فى تقليل تشتّت انتباه السائق وتعزيز مستويات السلامة عبر عكس المعلومات المهمّة على الزجاج الأمامى كى يتمكّن السائق من إبقاء نظره على الطريق.

هناك أنظمة أخرى قامت Bentley بتطويرها وطرحها فى مركبة Bentayga وهى تشمل ميّزة الرؤية الليلة الإلكترونية (Electronic Night Vision) التى تتضمّن شاشة عرض داخل المركبة تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء للتعرّف على العوائق المحتمَلة الواقعة أبعد من مدى شعاع الأضواء الأمامية وتقوم بتحذير السائق بناءً لهذا الأمر.