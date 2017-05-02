بعد 50 عاماً.. العثور على رفاة أحد شهداء حرب الاستنزافالثلاثاء، 2 مايو 2017 11:28 ص
بعد ما يقرب من مرور 50 عاما على حرب الاستنزاف، وأثناء الحفر في إحدى بقاع سيناء يتم العثور على رفاة أحد شهداء حرب الاستنزاف، الذي أبى القدر ألا يرد جثته لتكون خير شاهدٍ على نضاله وكفاحه ووطنيته.
وعثر بحوزة رفات الشهيد على خطاب الاستدعاء من القوات المسلحة، وبعض متعلقاته الشخصية كالبطاقة الورقية وثلاث طلقات و35 قرشًا .
والشهيد يدعى عبدالحميد طه عبدالحميد معبد سرحان، لم يكن متزوجا وكان يعمل مدرسًا بمدرسة التوفيقية الابتدائية بالقرية وحاصل على دبلوم المعلمين نظام العامين التحق بالقوات المسلحة وأنهى خدمته قبل نكسة 1967 وتم استدعاؤه في حرب الاستنزاف وفقد من يومها ولم يعرف عنه أقرباؤه أي شيء.
كان له أخ شقيق واحد فقط ويدعى حسن طه كان شيخ قرية وله أخت واحدة أيضًا لم يكن أي منهما على قيد الحياة ولم يتبق إلا أولاد شقيقيه وله ابن عم ضابط بالقوات المسلحة دفعة 2015 بالدفاع الجوي.
الشهيد كان رقم السجل العسكري الخاص به 526300 شارك في حرب اليمن وحرب 67 وأحيل للاحتياط بعدها، ثم تم استدعاؤه بعد النكسة وكان شقيقه يقضي مدة الخدمة العسكرية في ذلك الوقت ظلت والدته الحاجة زهرة عبدالرازق تبحث عنه لمدة خمس سنوات حتى وصل لها خطاب من القوات المسلحة بفقدانه عام 1971.
فالشهيد هو عم اللاعب طارق طه عبدالسميع ،لاعب الإنتاج الحربي، ومحمد طه ملازم بالقوات المسلحة، وحسام محمد عبدالسميع طالب بكلية الشرطة وخالد يحيى عبدالسميع طالب بكلية الشرطة وابن عم المهندس يحيى عبدالسميع كبير مهندسي الحرم المكي بالسعودية، أولاد شقيقه على حسن طه مدير حسابات عبدالحميد حسن طه موظف بشركة المياه وطه أعمال حرة.
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